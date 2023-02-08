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Antakya'da bir kadın sağ olarak kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Antakya'da bir kadın sağ olarak kurtarıldı Hatay Antakya'da çöken bir binada çalışma yürütülen ekipler biri sağ iki kişiyi enkazdan çıkardı.

Antakya'da bir kadın sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Hatay Antakya'da çöken bir binada çalışma yürütülen ekipler biri sağ iki kişiyi enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız sürdü. Merkez Antakya ilçesi çöken bir binada çalışma yapan ekip enkazdan ses duydu. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler enkazda biri kadın iki kişiye ulaştı. Enkazdan kadın sağ çıkarılırken, diğer şahsın hayatını kaybettiği belirlenerek cansız bedeni bulunduğu bölgeden alındı.

Sağ kurtarılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Antakya Hatay 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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