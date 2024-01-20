Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. - HATAY