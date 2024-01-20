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Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Antakya ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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