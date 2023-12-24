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Antakya'da bir fabrikada yangın çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadan çıkan duman şehrin birçok noktasından görülüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antakya'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına müdahale etmek için yola çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan duman şehrin birçok noktasından görülüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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