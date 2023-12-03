Antakya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Anayazı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesine bağlı Anayazı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı evde, maddi hasar oluştu. - HATAY