Antakya'da Beton Mikseri Motosikleti Ezerken Sürücü Zıplayarak Kurtuldu

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir beton mikseri, dönüş yaparken motosikleti ezdi. Motosiklet sürücüsü, mikserin altında kalmaktan son anda zıplayarak kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde beton mikseri, motosikleti ezerek üzerinden geçti. Motosikletten zıplayarak, beton mikserinin altında kalmaktan kurtulan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan beton mikseri, dönüş esnasında motosikleti altına alarak ezdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanmazken yere savruldu. Görüntülerde, motosikletin beton mikserinin motosikleti ezdiği ve sürücünün motosikletten atlayarak ezilmekten kurtulduğu görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
