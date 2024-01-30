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Antakya'da arıtma tesisinde kaza: 1 işçi yaralandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir arıtma tesisinde onarım çalışması sırasında su kanalına düşen bir işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde arıtma tesisinde onarım çalışması sırasında su kanalına düşen 1 işçi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde onarım çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Tesiste görevli personel, su kanalına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özverili çalışma gerçekleştirerek yaralı personeli kurtardı. Kurtarılan personel, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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