Antakya'da Aranan Suçlu Tutuklandı
Hatay'da işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası ile aranan F.C. adlı şahıs, Antakya ilçesinde yakalanarak tutuklandı.
Hatay'da işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 18 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası ile aranan şahıs Antakya ilçesinde yakalanarak tutuklandı
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada; gece vakti yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. adlı şahıs Antakya Zülüflühan Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY