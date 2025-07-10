Antakya'da Aranan Suçlu Tutuklandı

Antakya'da Aranan Suçlu Tutuklandı
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Hatay'da işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası ile aranan F.C. adlı şahıs, Antakya ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 18 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası ile aranan şahıs Antakya ilçesinde yakalanarak tutuklandı

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada; gece vakti yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. adlı şahıs Antakya Zülüflühan Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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