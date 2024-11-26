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Antakya'da 4 Katlı Binada Yangın

Antakya'da 4 Katlı Binada Yangın
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, üst kattaki daireye de sıçradı ve maddi hasara neden oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üst kattaki daireye de sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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