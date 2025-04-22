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Antakya'da 4 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

Antakya'da 4 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 4 katlı bir bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 4 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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