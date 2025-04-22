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Antakya'da 4 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yıkıldı

Antakya'da 4 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yıkıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem sonrası ağır hasar gören bir 4 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedildi, olayda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

4 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı binanın iş makinasının darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 4 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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