Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alındı

Binadan çıkan bir kadın da dumandan kurtardığı kedisini elinden bırakmadı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, evi yaktı. Çıkan dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken, bir kadın da kedisini elinden bırakmadı.

İlçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda C.S. (17), iddialara göre annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evi ateşe veren şahıs; daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, dumandan etkilenen 4 bina sakini de ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kedisini elinden bırakmadı

Öte yandan; yangının ardından dumandan kaçan bir kadın da evden aldığı kedisiyle kendini dışarı attı. Kedisini biran bile elinden bırakmayan kadın, gözyaşı döktü.