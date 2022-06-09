Annesini ve ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haberler

Eyüpsultan'da annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Uğur Biroğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eyüpsultan'da annesi Şükran Biroğlu ile ağabeyi Mesut Biroğlu'nu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Uğur Biroğlu'nun iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Biroğlu SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktulün yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Biroğlu'nun cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini açıkladı. Sanık Biroğlu savunmasında, gelen rapora bir diyeceği olmadığını ve mahkemenin affına sığındığını söyledi. Duruşmada müşteki avukatları, sanığın üzerine atılı suçları işlemiş olduğunu belirterek sanık hakkında takdir indirimi uygulanmaksızın ceza verilmesini istedi. Sanık avukatı ise müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanarak bir karar verilmesini talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Ellerinizden öpüyorum, affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme, sanık Uğur Biroğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olduğunu da belirterek, sanığın cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Biroğlu'nun 'canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa