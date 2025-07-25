Annesini Sopayla Döverek Öldüren Oğul Gözaltına Alındı

Annesini Sopayla Döverek Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
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Adana'da, uyuşturucu suçlarıyla kaydı bulunan 27 yaşındaki O.Ç., para vermediği için annesini döverek öldürdüğü iddia edilerek gözaltına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da bir kişinin para vermediği için annesini sopayla döverek öldürdüğü öne sürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi. Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darbetmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp şuurunu kaybetti.

Dövüp 112'yi aradı

Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darbedildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusu devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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