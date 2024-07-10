Kocaeli'de Annenin Rahatsız Edildiği İddiasıyla Darp Edilen Adamın Ölümüne İlişkin Karar

Kocaeli'de annesine mesaj atarak rahatsız ettiği iddiası üzerine 2 arkadaşı ile birlikte 61 yaşındaki adamı evinde darp ederek öldüren 3 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, bir sanık hakkında beraat kararı verirken, 2 sanık hakkında toplam 37 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Olay, 3 Aralık 2022 tarihinde Kartepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Orhan (61), Kerem B.'nin (Olay tarihinde 16 yaşında) annesine mesaj atarak rahatsız etti. Kerem B., bu durumu arkadaşları Asrın S. (24) ve Melih M'ye (23) anlatarak Mehmet Orhan'ın evine gitti. Kapıda şahısları bıçakla bekleyen Mehmet Orhan ile gençler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen Orhan kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Orhan, 32 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları neticesinde meydana geldiği belirtildi.

"Niyetimiz Mehmet'i dövmek değildi, sadece konuşmak istedik"

"Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve "Kasten öldürme" suçundan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı, sonrasında savcılığa sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinde Asrın S., "Olay tarihinde, arkadaşım Kerem ile birlikte alkol aldık. Mehmet Orhan'ın Kerem'in annesine mesaj atarak rahatsız ettiğini biliyordum. Mehmet araba ile yanımızdan geçti durması için ıslık çaldık ancak durmadı. Alkol içmeye devam ettik. Melih'i yanımıza çağırdık, sonrasında evlere dağılmak üzere yola çıktık. Yürüdüğümüz sırada Mehmet Orhan'ın evinin önünden geçerken balkonda gördük. Zili çaldığımızda apartman kapısını açtı. İçeriye girip daire kapısını çaldık, Mehmet kapı dürbününden bakarak bize, 'Ne var' diye seslendi. Konuşmak istediğimizi söylememiz üzerine Mehmet elinde bıçak ile kapıyı açtı. Bunun üzerine Mehmet'i etkisiz hale getirmek için yakasından tuttum. Mehmet elindeki bıçağı bıraktı, ben de kendisine kafa attım. Daha sonra Kerem ile birlikte eve girerek Mehmet ile karşılıklı kavga etmeye başladık. Niyetimiz Mehmet'i dövmek değildi, sadece konuşmak istedik. Melih olay sırasında sadece bizi ayırmaya çalıştı, Mehmet'e vurmadı" diye konuştu.

"Asrın ve Kerem, Mehmet'i darp etmeye başladı. Ben olayı ayırmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi"

Olay günü yaşananı anlatan Melih M., "Olay tarihinde Asrın beni arayarak Mehmet Orhan isimli şahsın Kerem'in annesine mesaj attığını söyleyerek, 'Şahısla konuşmak için evine gidelim sen de gel, alkollü olduğumdan kendime pek güvenmiyorum' demesi üzerine arkadaşlarımın yanına gittim. Sonrasında da Mehmet Orhan'ın evine giderek kapısını çaldık. Mehmet elinde bıçakla kapıya çıktı. Bunu gören Asrın, Mehmet'e kafa attı. Asrın ve Kerem, Mehmet'i darp etmeye başladı. Ben olayı ayırmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi. Ben kesinlikle şahsı darp etmedim" şeklinde konuştu.

"7-8 ay kadar önce de maktul annemi rahatsız ettiği için aramızda bir tartışma yaşanmıştı"

Kerem B. ise "Mehmet Orhan bir süredir annemi rahatsız ediyordu. Olay tarihinde Mehmet'in annemin telefonuna mesaj attığını gördüm. Sonrasında Asrın ve Melih ile parkta buluştuk. Parkta Asrın alkol içti. Mesaj atma olayını arkadaşlarıma anlattım. Daha sonra yürümeye başladık, yürürken Mehmet Orhan'ın evinin yanından geçtik. Asrın o sırada balkonunda oturmakta olan Mehmet Orhan'ı görmesi üzerine kendisine, 'Aşağı gel konuşalım' dedi. Mehmet'in ise 'Yukarı gelin konuşalım' dedi ve dış kapıyı açtı. Mehmet kapıyı açtığında elinde bıçak vardı, 'Ne var lan' diyerek Asrın'ın üzerine yürüdü. Asrın ile Mehmet arasında arbede yaşandı. Mehmet evinin içine düştü, Melih ile birlikte Asrın'ın arkasından evin içine girdik. Amacımız Asrın ile Mehmet'i ayırmaktı. O sırada Asrın, Mehmet Orhan'ı baya dövdü, kendisine engel olamadık. Ben olay sırasında Mehmet'e vurmadım. Sadece Asrın'ın Mehmet darp etti. Kavga sırasında Mehmet'in elindeki bıçak yere düştü, sonrasında bıçağın ne olduğunu görmedim. Bizde bıçak yoktu. Sadece konuşmak için Mehmet Orhan'ın evine girdik. 7-8 ay kadar önce de maktul annemi rahatsız ettiği için aramızda bir tartışma yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.

"Mehmet telefon numaramı bularak beni telefondan rahatsız etmeye başladı"

Kerem B.'nin annesi N.B. olaya ilişkin alınan beyanında, "Mehmet Orhan'ı eskiden beri tanırım. Ben tekelde çalışırken alkol almaya geldiğinde bir iki kez konuştuk. Mehmet bana, 'Sen de yalnızsın bende yalnızım' dedi. Bu sırada oğlum Kerem de yanımdaydı. Mehmet telefon numaramı bularak beni telefondan rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine kendisini telefondan engelledim. Olay tarihinde Mehmet bana mesaj atmış. Uyuduğu için mesajı görmedim ancak oğlum mesajı görmüş. Kerem, tekel bayine gidiyorum diyerek evden çıktı. Geç saatte kendisini arayarak eve gelmesini istedim ve uyudum. Bir süre sonra arkadaşım arayarak oğlumun kavgaya karıştığını söyledi. Kerem'e sorduğumda Mehmet'in cep telefonuna gönderdiği mesajı gördüğünü, sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi" dedi.

Alınan ifadelerin ardından Kerem B. ile Asrın S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Melih M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 sanık toplam 37 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonun da tutuklu sanık Asrın S. ve taraf avukatları bulundu. Melih M. ise bağlı bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile davaya katıldı. Sanıkların eski beyanlarını tekrar ettiğini belirtmesi ve avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Melih M'nin suçu işlediğine dair delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Asrın S.; Mehmet Orhan'ı öldürme suçundan 25 yıl hapis, "Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kerem B'nin ise kasten öldürme suçundan haksız tahrik hükümleri ve 18 yaşını doldurmadığı gerekçeleri ile hakkında indirim yapılarak 10 yıl hapis cezası aldı. "Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildi. - KOCAELİ