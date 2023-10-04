Ankara'da, annesi Ayşe Alagöz'ü bıçaklayıp öldüren ve ardından intihar eden Dilara Alagöz'ün olaydan 4 saat önce annesiyle markete gittiği görüntüleri ortaya çıktı.

Annesini öldürüp intihar eden Dilara ile annesinin son görüntüleri ortaya çıktı

Annesini öldürüp intihar eden Dilara ile annesinin son görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA'da, annesi Ayşe Alagöz'ü (55) bıçaklayıp öldüren ve ardından inşaat halindeki binanın 10'uncu katından atlayıp yaşamına son veren Dilara Alagöz'ün (25), olaydan 4 saat önce annesiyle markete gittiği görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini engelleyip, cep telefonunu aldı. Bunun üzerine anne ve kızı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, evlerinin yakınında, inşaat halindeki binanın 10'uncu katından aşağı atladı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bolu'da toprağa verildi. Bu sırada, anne ve kızının olaydan 4 saat önce birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Dilara Alagöz'ün markete girdiği, annesinin dışarıda beklediği ve alışveriş yaptıktan sonra birlikte ayrıldıkları yer aldı.