Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

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Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren oğul, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren oğul, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

26 Kasım 2020'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı evin giriş katında yaşanan olayda, anne Yurdagül Ö., oğlu H.Ö. tarafından tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. H.Ö., olaydan sonra tutuklanmıştı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, sanık H.Ö. hakkında üstsoyu kasten öldürme suçlamasıyla açılan davayı karara bağladı.

Sanığın son sözünü alan mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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