Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi

Antalya'da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ekipleri harekete geçirdi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ekipleri harekete geçirdi. Köşe bucak aranan genç bulunamadı.

Alınan bilgiye göre, Alanya ilçesinde annesini görüntülü arayan Mesut K. (24), intihar edeceğini ve son kez kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Anne bir yandan telefon başında oğlunu oyalamaya çalışırken, diğer yandan da polis ekiplerine ihbarda bulundu. Oğlunun Alanya Kalesi'nde olduğunu söyleyen annenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tüm ihtimallere karşı arama yapan polis ekipleri bir sonuca ulaşamadı. Telefonunu da kapatan Mesut K'yı farklı noktalarda arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, İntihar, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title