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Annesi ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Annesi ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün saat 17.45 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmış. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalışmıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etmişti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminde bulunan Ömer Orak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Ömer Orak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınar Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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