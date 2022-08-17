'Annemi taciz etti' diyerek dakikalarca yaşlı adamı darp etti

Ankara'da bir şahıs, sokakta annesini taciz ettiğini iddia ettiği yaşlı adamı darp etti.

Olay, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 657. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. (33) annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği geri dönüşüm işçisi Ramazan D.'yi (60) sokak ortasında dakikalarca tekmeleyerek darp etti. Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen adamın kafasını dakikalarca tekmelemeye devam etti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt altına aldığı olayda saldırgan, "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Polis ekipleri olayın ardından Yusuf Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, "Bu adam bana üç kere sözlü tacizde bulundu" dediğini, bunun üzerine de saldırdığını söyledi.

Olayın yaşandığı mahallede yaşayan Burak Bayrak, darp eden kişinin olayın ardından hemen kaçtığını ifade ederek, "Çıktığımızda adam yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Darp eden kişi kaçmıştı. Sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Söylentilere göre darp edilen yaşlı amca, darp eden adamın annesine sözlü tacizde bulunmuş, o yüzden adam da dövmüş. Amcanın sağlık durumu kötüydü. Polisler gelmiş. Saldırgan ile tanışmıyorum ve kendisi ile ilgili bir bilgim yok. Buralarda ilk defa gördüm kendisini" diye konuştu.

"Ellerini, ayaklarını yıkadım"

Olayın tanığı Ayşe Şen, "Bu mahallede yaşıyorum. Bahçemde oturuyordum. Sesleri duydum mahallenin çocukları tartışıyor diye düşündüm. Dışarı çıkıp baktığımda darp eden adam kaçıyordu. Bir de annesi vardı arkasında. Darp edilen adamın elinde eldiven vardı. Buralarda çöp toplayan bir adam. Darp edildikten sonra adamın ayakkabısını çıkardım. İçeriden su getirdiler, ellerini, ayaklarını yıkadım. Adam çok nefes nefes kalıyordu. Durumu iyi değildi. O arada polis ve ambulans geldi. Adamı alıp götürdüler, sonra ne oldu bilmiyorum. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Saldırganı ve annesini tanımıyorum, taksiyle gelmiş buraya. Taksicinin gitmesine izin vermedik ifade vermesi için. Taksici, 'Saldırganı taksi durağından aldım, sonra gidip annesini aldım ve buraya indirdim abla' dedi. Herhalde yolda annesi saldırgana bir şey dedi. Taciz etti gibi şeyler söyledi herhalde tam bilemiyorum. Annesinin saldırgana söylediği şeyler üzerine inip yaşlı adamı darp etmeye başlamış. Taksici, saldırganı durdurmaya çalışmış ama kimseyi dinlememiş" dedi.

Şahintepe Mahallesi'nde iş yeri olan Volkan Taştan, hemen gidip yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, "Bu mahallede iş yeri sahibiyim. Olayın olduğu gün dışarıdan sesler duydum. Dükkanımdan çıktığımda yaşlı bir kadın ve genç biri yerde yatmakta olan adamın yanında küfürler ediyorlardı anneme sarkıntılık yaptı diye. Ben müdahale etmek için geldiğim zaman yaşlı adamı yerde kanlar içerisinde gördüm. Hemen yanına gidip yardımcı olmaya çalıştım. Saldırgana, 'Sen ne yapıyorsun dur. Ne olursa olsun böyle yapamazsın, yaşlı bir adama böyle davranılmaz' dedim. Beni gördüklerinde hemen yerde yatan şahsın yanından uzaklaştılar. Uzaklaşırken de bağırmaya devam ettiler. Yerdeki şahısla mecburen ilgilenmek zorunda kaldım. Çünkü adamın ağzından burnundan kan geliyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Başının altına yumuşak bir şey koydum, kan ağzına tekrar girip nefes almasını engellemesin diye. Hemen 112 sağlık ekiplerini aradık. Sağlık ekipleri geldi ve hemen müdahale ettiler" dedi. - ANKARA