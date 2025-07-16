PKK'nın Silah Bırakması Aileler Tarafından Memnuniyetle Karşılandı

PKK'nın Silah Bırakması Aileler Tarafından Memnuniyetle Karşılandı
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Muş'ta, PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, terör örgütünün silah bırakmasını ve barış sürecini sevinçle karşılayarak eylemlerine devam ediyor. Anne Şahinaz Özcan, 'Barış oldu, çok şükür' diyerek çağrıda bulunurken, Naciye Sönmezyıldız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve çocuklarına 'teslim olun' çağrısı yaptı. Aileler, evlatlarına kavuşmayı umut ediyor.

Pkk'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılayan anne Şahinaz Özcan, "Pkk silah bıraktı, çok şükür barış oldu. Barış sürecinden çok memnun olduk"

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. PKK'nın silah bırakmasını ve "Terörsüz Türkiye" sürecini memnuniyetle karşılayan aileler, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılayan Şahinaz Özcan, "PKK silah bıraktı, çok şükür barış oldu. Gelin teslim olun. Barış sürecinden çok memnun olduk. Allah razı olsun, milletimiz ve bayrağımız bir. 2 devlet yok. Kürt'ü Türk'ü hepsi de Müslüman. Gelin teslim olun, oğlum çok şükür artık serbestsin" dedi.

Naciye Sönmezyıldız isimli anne ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onun elini öpüyorum. Vallahi çok memnun olduk. Vallahi şimdi biz heyecandan televizyon, haberler, her şeyi de dikkatle izliyoruz" dedi.

Oğluna seslenen Sönmezyıldız, "Gelin teslim olun. Toprağınıza dönün, Türkiye'ye gelin, devlet sizin arkanızdadır. Her şey düzelmiş, her şey de güzel olmuş. Çok şükür. Biz de memnun olduk" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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