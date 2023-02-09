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Anne ve iki kızı 66 saat sonra kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Anne ve iki kızı 66 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve iki kızı 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve iki kızı 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman'ın Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nda enkaz altında kalan Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza, 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından kadın ve kızları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Adıyaman Karabük 3. Sayfa Haberler

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