Anne ve çocuğunu yerde yuvarlayan minibüs şoförü yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istediler diye anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförü polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söylemişti. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istemişti. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti. Konuyla ilgili polis ekipleri harekete geçip minübüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, plaka ve kimlik bilgileri belirlenen E.G. isimli şüpheli şahıs dün yakalandı. "Taşıma sınırı üstünde yolcu almak" suçundan 540 TL, "Trafik güvenliğini ve düzenini hiçe saymak" suçundan 690 TL "Kara yollarında zorunlu bir neden belirtmeksizin durmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda bin 920 TL idari para cezası kesildi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.