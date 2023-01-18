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Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Ocak 2023 günü saat 14.00 sularında Karacasu ilçesi Yenice Mahallesinde Yüksel Kılınç isimli vatandaşımızın evinde, eşi ve iki çocuğu bulunduğu sırada ev içerisinde bulunan elektrik sobası ve odun sobasından kaynaklanan yangın ve duman neticesinde eşi Gamze Kılınç (24), oğlu Özcan Alkan Kılınç (6) ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç'ın (3) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak mülhakatımız Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Karacasu Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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