Anne-oğula çarparak ölüme neden olan sürücü tutuklandı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarparak ölümüne yol açıp aracı 5 kilometre uzaklıkta yakılmış olarak bulunan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 52 ABC 112 plakalı BMW marka otomobil yolun karşısına geçmekte olan Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı. Kazada Fatma Ertosun olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Haşim Ertosun da kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan araç ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yakılarak ateşe verilmiş olarak bulundu. Kimliği belirsiz sürücüsü kayıplara karıştı. Araç sürücüsünün kendisi olduğunu kabul eden N.E. (45) polise teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen N.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN