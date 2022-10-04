Son dakika haberi: 4 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

4 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangının çıktığı dairede yaşayan anne-kız dışarı çıkıp alevlerden kurtulurken, 3. kattaki dairede bulunan kadın ise dumandan etkilenerek mahsur kaldı. Mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Didem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. ile kızı T.B.'nin yaşadığı 2. kattaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden anne kız panikle dışarıya çıktı, 3. kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın ise binanın dumanla dolması sebebiyle mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkona girerek mahsur kalan kadını kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Binada çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 2. kattaki dairede maddi hasar oluştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı. Bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kocaman, evi yanan S.G.'yi teselli etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.