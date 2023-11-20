Anne-Kızın Cinayet Şüphelisi İtiraf Etti: Telle Boğdum, Cesetlerini Asansöre Koyup 4. Kata Gönderdim

Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan anne ve kızın cinayet şüphelisi, suçunu itiraf etti. Şüpheli, cinayeti işledikten sonra cesetleri asansöre koyarak 4. kata gönderdiğini söyledi. Cinayetin nedeni ise sevgili olmak istemesi ve kızın bundan haberdar olmasıyla çıkan tartışma olduğu belirtildi.

1) ANNE-KIZIN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: TELLE BOĞDUM, CESETLERİNİ ASANSÖRLE 4'ÜNCÜ KATA GÖNDERDİM (EKİYLE YENİDEN)

MANİSA'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) yapılan ön otopsilerinde telle boğuldukları ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olarak Ankara'da yakalanıp, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen alt komşuları Atalay Yüksel (57), suçunu itiraf etti. Yüksel, "Telle boğdum, cesetlerini asansöre koyup 4'üncü kata gönderdim" dedi. Cinayet şüphelisi Yüksel, adliyeye sevk edilirken, anne - kızın cenazeleri ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binada oturanlar, dün saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı. Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez'in Adi Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, bugün öğle Kocaçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı. Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yüksel, savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini belirterek, "Ancak bundan kızı Doğa Etyemez haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4'üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim" dediği öğrenildi.