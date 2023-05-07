Anne kedi, yavrusu kurtarılırken bir an olsun başından ayrılmadı

Malatya'da depremlerde hasar alan bir binanın su giderine sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne kedi ise yavrusunun kurtarılma anlarında bir an olsun başında ayrılmadı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen cadde üzerindeki bir binanın su giderine sıkışan yavru kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler yaklaşık 10 dakika süren bir çalışma sonrası yavru kediyi kurtarırken anne kedi ise çalışmalar esnasında yavrusunun başında bir an olsun ayrılmadı.

Açlık nedeniyle bitkin düştüğü görülen yavru kedi ve anne kedi itfaiye ekipleri tarafından içirilen süt sonrası gözden kayboldu. - MALATYA