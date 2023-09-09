Anne ile kızının organize çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanında anne ile küçük kızının organize şekilde yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan işletmecisi Onur Baycan, maddi kaybın yanı sıra küçük kızın bu şekilde yetiştirilmesine üzüldüğünü belirtti.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanında anne ile küçük kızının organize şekilde yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Çanta dükkanının işletmecisi Onur Baycan, "Maddi kaybımız 300 lira ondan yana problem yok ama küçük kızın bu şekilde yetiştirilmesine üzüldüm" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan ve Dar Sokak olarak bilinen Dr. Nuri Bayar Caddesi üzerindeki bir çanta dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana gelen anne ile küçük yaştaki kızının organize şekilde çanta hırsızlığı kameralara yansıdı. Dükkan işletmecisinin diğer müşteriler ile ilgilenmek istediği anı fırsat bilen ikili, paketlenen çantayı kaşla göz arasında alarak gözden kayboldu.

Anne ile kızının çanta hırsızlığı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen işletmeci Onur Baycan, maddi hasarının yanı sıra küçük yaştaki bir kızın bu şekilde yetiştirilmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının hırsızlık için kızı ile sürekli göz temasında olduğu görüldü. Kadının, paketlenen çantanın parasını vermek için cüzdanını açtığı ve dükkan sahibinin arkasını döndüğü esnada para vermeden kızı ile birlikte bölgeden uzaklaştıkları anlar görüntülere yansıdı. Dükkan işletmecesinin şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

"Küçük kızın bu şekilde yetiştirilmesine üzüldüm"

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekiplerine, aynı şüpheliler için daha önceden de birçok şikayetin geldiğini dile getiren Onur Baycan, "Arka taraftan çanta getirdim, tezgahın üzerine poşete koydum ve arkamı döndüğüm anda anne ile kızı koordineli ve organize bir şekilde çantayı alıp gidiyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimde zaten baya profesyonel olduklarını düşündük. Maddi kaybımız 300 lira ondan yana problem yok ama küçük kızın bu şekilde yetiştirilmesine üzüldüm. Polis karakoluna bu konuyla alakalı gerekli şikayetimizi yaptık. Onlarda güvenlik kamera kayıtlarını incelediler ve bu şahıslarla alakalı daha öncesinde de birçok şikayet geldiğini belirttiler" dedi. - SAKARYA