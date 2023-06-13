Anne, Çocuğunu Hırsızlığa Alet Etti

SULTANGAZİ'de, yanında çocuğu ile giyim mağazasına alışveriş bahanesiyle gelen kadın, yaptığı hırsızlığa çocuğu da alet etti. İncelediği bir ürünü elbisenin içine saklayan kadın, başka bir ürünü de çocuğunun çantasına koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, yanında çocuğu ile giyim mağazasına alışveriş bahanesiyle gelen kadın, yaptığı hırsızlığa çocuğu da alet etti. İncelediği bir ürünü elbisenin içine saklayan kadın, başka bir ürünü de çocuğunun çantasına koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın yanındaki kız çocuğuyla birlikte müşteri gibi cadde üzerinde bulunan kadın giyim mağazasına geldi. Kadın bir süre mağazadaki ürünleri inceledi. Kendisine yardımcı olmak isteyen mağaza çalışanını oyalayarak yanından uzaklaştıran kadın, incelediği bir ürünü elbisenin içine sakladı. Mağazadaki ürünleri incelemeye devam eden kadın, kısa süre sonra beğendiği bir başka ürünü de, yanındaki kız çocuğunun sırt çantasına koydu. Mağazadan bin 500 TL değerinde üç ürün çalan kadın ve yanındaki çocuk daha sonra mağazadan ayrıldı.

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