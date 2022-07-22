Anne anahtarı evde unuttu, 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı - Haberler

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Anne anahtarı evde unuttu, 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anne anahtarı evde unuttu, 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı

Erzurum'da dışarı çıkan bir kadın anahtarı evde unutunca 1 yaşındaki bebeği evde kilitli kaldı.

Erzurum'da dışarı çıkan bir kadın anahtarı evde unutunca 1 yaşındaki bebeği evde kilitli kaldı. Durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından ekipler evde yalnız kalan bebeği kurtarmak için alarma geçti.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Nalbantoğlu Sitesinde meydana geldi. Beşinci katta oturan bir kadın, 1 yaşındaki bebeğini uyutup dışarı çıktı. Dışarı çıktığı esnada anahtarı evde unuttuğunu fark eden anne paniğe kapılarak durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde gelen itfaiye eri Yücel Küçük ve ekibi evde yalnız başına kalan bebeği kurtarmak için seferber oldu. Beşinci kattaki evin camından merdiven vasıtasıyla eve giren itfaiye ekipleri hemen bebeğin yanına koştu. Bebeğin uyuduğunu gören ekipleri kapıyı açarak anneyi bebeğine kavuşturdu.

Kurtarma sonrasında itfaiye eri Küçük, "Uyuyordu zaten, durumu iyi şükür. Annesine kavuştu, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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