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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Tutuklandı

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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın içerisinde bulunduğu 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın içerisinde bulunduğu 3 kişi, savcılıkta alınan ifadelerin ardından "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maç sonunda sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayın geçmişi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Umut Meler Faruk Koca Ankaragücü Ankara Güvenlik Ceza Hukuk 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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