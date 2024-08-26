Ankara Yenimahalle Toptancı Hali'nde silahlı kavgada ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.
Ankara Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü. Vurularak hayatını kaybeden Gürhan (46) ve Ömer Koçyiğit'in (43) cenaze namazı Gülveren Merkez Camii'nde kılındı. İki kardeşin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye iki kardeşin ailesi, yakınları ve akrabaları katıldı. - ANKARA