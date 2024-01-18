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Ankara Yenimahalle'de Otomobil Kazası: Vatandaş Son Anda Kurtuldu

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Ankara Yenimahalle'de bir otomobil yol kenarında bulunan diğer araçlara çarptı. Bir vatandaş ise otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Yenimahalle'de bir hızla giden bir otomobil yol kenarında bulunan diğer araçlara çarparken bir vatandaş otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Sol şeritte devam eden beyaz renkli SUV otomobilin içerisindeki sürücü, seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından sol şeritte park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV model otomobil, diğer 3 otomobille birlikte sürüklendi. O sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş, otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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