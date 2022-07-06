Ankara'da yol yapım çalışmalarına bayram arası verilecek

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla kısa süreli yol yapım çalışmalarına ara verilecek.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Beypazarı Yolu 121'inci kilometresi Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı, İstanbul Yolu Selpa Sanayi Sitesi Kavşağı, Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Özbekler Çiftliği orta refüj dönüşü, Tır Parkı kavşağı ve Uğurlu Köyü kavşağı, Konya Yolu TŞOF kavşağı, Samsun Yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı, Maliye Noktası Kavşağı ve Roketsan Kavşağı, 7 Temmuz saat 14.00'ten 18 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyer ile kapatılacak.

Bu noktalarda, trafik akımının transit verileceğinden kullanıcıların daha dikkatli olarak seyretmeleri gerektiği vurgulanırken, ayrıca Kurban Bayramı tatili süresince Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak, Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahlarını kullanmaları önerildi.