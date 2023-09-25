Ankara Valiliği: "10 20 Eylül tarihleri arasında 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir"
Ankara Valiliği, 10-20 Eylül tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girmiş 393 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği, 10-20 Eylül tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girmiş 393 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10-20 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan dönemde 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa