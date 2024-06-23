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Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bayram Tatilinde Denetimlerini Sürdürüyor

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Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Kontrol noktalarında hız ve emniyet kemeri denetimleri yaparak vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tatilinin son gününde işlek güzergahlar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Kontrol noktalarında hız ve emniyet kemeri denetimleri yaparak vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Ankara Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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