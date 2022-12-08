Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş... 3. Sayfa Haberleri Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı. Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Ankara 3. Sayfa Haberler

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