Ankara Sincan'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hızla kontrol altına alındı.

Olay, Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı çıkışında 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA