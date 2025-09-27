Haberler

Ankara Sincan'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, çevre halkının ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hızla kontrol altına alındı.

Olay, Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı çıkışında 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.