Ankara Sincan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde müstakil evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent semtinde müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA