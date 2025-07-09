Ankara Sincan'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Kıbrıs Caddesi 729'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki 06 EKH 301 plakalı motosiklet, karşı yoldan gelen İ.Y. idaresindeki 16 AGC 277 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada O.Ö. yaralanırken olay gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan O.Ö., Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA