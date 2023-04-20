Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza
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Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Ankara- Samsun yolunda zincirleme kaza
ANKARA - Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ ilçesi mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa