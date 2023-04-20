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Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza

3. Sayfa Haberleri

Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ankara- Samsun yolunda zincirleme kaza

ANKARA - Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ ilçesi mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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