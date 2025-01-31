Ankara-Samsun Yolunda Araç Yangını

Ankara- Samsun yolunda seyir halindeki bir araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara-Samsun yolunda Ankara istikametine seyreden bir araç aniden alev aldı. Sürücü, yangını fark edince aracını sağa çekerek, yangın tüpü ile müdahale etti. Yangını söndüremeyen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri de inceleme yaptı. - ANKARA