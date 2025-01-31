Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

Trump'ın tehditlerine o ülkeden rest
Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Savcılığın yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Ankara-Samsun Yolunda Araç Yangını

Ankara-Samsun Yolunda Araç Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-Samsun yolunda seyir halindeyken alev alan bir araç, sürücüsünün müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ankara- Samsun yolunda seyir halindeki bir araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara-Samsun yolunda Ankara istikametine seyreden bir araç aniden alev aldı. Sürücü, yangını fark edince aracını sağa çekerek, yangın tüpü ile müdahale etti. Yangını söndüremeyen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri de inceleme yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
img

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
img

Bakan Ersoy da eşlik etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı

Siverek'te meydan savaşı! İki aile birbirine girdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.