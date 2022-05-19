Sigara kaçakçılarına dev operasyon: 14 kişi yakalandı - Haberler

- Sigara kaçakçılarına dev operasyon: 14 kişi yakalandı

ANKARA - Ankara il genelinde 17 şahsa yönelik düzenlenen ve 10 bin bandrolsüz boş makaron ve 3 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18.05.2022 günü Ankara il genelinde 17 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, yapılan operasyon neticesinde; 3 bin 800 adet mükerrer bandrollü boş makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 411 adet doldurulmuş sigara, 827 kg kıyılmış tütün, bin 135 adet TAPDK bandrolü, 500 adet çakmak, 4 adet sigara sarma makinası, 3 bin 220 paket kaçak sigara ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa