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Ankara-Polatlı Yolunda Tır ile Kamyon Çarpıştı: Rüzgar Türbini Kazaya Karıştı

Ankara-Polatlı Yolunda Tır ile Kamyon Çarpıştı: Rüzgar Türbini Kazaya Karıştı
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Ankara-Polatlı yolunda, tırın üzerinde bulunan rüzgar enerji santralinin türbini kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü yara almadan kurtulurken, sürücüler arasında kısa bir tartışma yaşandı.

Ankara- Polatlı yolunda tırın üzerinde taşınan rüzgar enerji santralinin (RES) türbini, kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü yara almadan kurtuldu.

Olay, Ankara-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'den yüklenen ve Ankara istikametine seyir halinde olan 64 metre uzunluğunda, 15 ton ağırlığındaki pervane yüklü tır, şoförü dinlenmek üzere bir tesise girdiği esnada arkasından gelen kamyon ile çarpıştı. Rüzgar türbini kamyona çarparken şans eseri araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası kamyon şoförü ve tır sürücüsü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Polatlı Enerji Ulaşım trafik ankara Yaşam Kaza

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