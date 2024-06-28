Ankara Polatlı'da 100 Dekarlık Buğday Tarlası Yangında Küle Döndü

Ankara Polatlı'da meydana gelen tarla yangınında 100 dekarlık ekili buğday arazisi küle döndü.

Karapınar Mahallesi'nde yer alan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangında 100 dekarlık buğday tarlası küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA