Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde Ekili Arazide Yangın Çıktı

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Yenimahalle ilçesindeki Yakacık mevkisinde ekili arazide çıkan yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ekili arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yenimahalle ilçesindeki Yakacık mevkisinde ekili arazide iddialara göre henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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