Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Güncelleme:

Sincan ilçesinde yaşanan kavgada polis müdahale etti ve kavga sona erdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgaya karışanlar polisin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Arslan kimdir? AK Parti Kayseri- Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan kaç yaşında, nereli? Mustafa İlmek kimdir? AK Parti Kayseri- İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek kaç yaşında, nereli? Deniz Onaç kimdir? CHP Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Acarbaş kimdir? CHP Kayseri Yahyalı Belediye Başkan Adayı Mehmet Acarbaş kaç yaşında, nereli? Hacı İbrahim Yıldırım kimdir? CHP Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı Hacı İbrahim Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Eroğlu kimdir? CHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Eroğlu kaç yaşında, nereli? Murat Özcan kimdir? CHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Murat Özcan kaç yaşında, nereli? Deniz Yağan kimdir? CHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan kaç yaşında, nereli? İrfaniye Almaz kimdir? CHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı İrfaniye Almaz kaç yaşında, nereli? Özgür Alçı kimdir? CHP Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Özgür Alçı kaç yaşında, nereli? Mustafa Yıldız kimdir? CHP Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Yıldız kaç yaşında, nereli? Ayşe Kendir kimdir? CHP Kayseri İncesu Belediye Başkan Adayı Ayşe Kendir kaç yaşında, nereli? 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir? Kadir Adanır kimdir? CHP Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı Kadir Adanır kaç yaşında, nereli? Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title