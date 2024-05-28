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Ankara'nın Sincan ilçesinde çatı katında yangın çıktı

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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, elektrik panosunun patlaması sonucu meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın altında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu şaft üzerinden çatıya ulaşan elektrik akımı çatıda yangın çıkmasına sebep oldu. Yangının başlamasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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