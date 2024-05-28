Ankara'nın Sincan ilçesinde çatı katında yangın çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın altında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu şaft üzerinden çatıya ulaşan elektrik akımı çatıda yangın çıkmasına sebep oldu. Yangının başlamasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. - ANKARA