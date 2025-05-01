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Ankara'nın Pursaklar İlçesinde 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevlerin fark edilmesiyle birlikte ihbar üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altında alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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