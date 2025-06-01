Ankara'nın Nallıhan İlçesinde İki Evde Yangın

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde İki Evde Yangın
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Nallıhan'da nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında iki ev zarar gördü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da iki evde yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Nallıhan'ın Nasuhpaşa Mahallesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerin bildirdi. Yangında iki ev zarar görürken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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